Минтранс хочет установить минимальный размер ручной клади для авиакомпаний

Министерство транспорта России планирует определить минимальные габариты бесплатной ручной клади для авиакомпаний, сообщила пресс-служба ведомства.

Изменения ФАП-82 исходят из критериев «безопасного размещения ручной клади и допустимых объемов багажных полок воздушного судна, пассажировместимости по типам воздушных судов».

«Для воздушных судов, пассажировместимостью свыше 98 пассажирских кресел, считаем целесообразным рассмотреть ограничение размеров ручной клади, разрешенной к провозу на борту воздушного судна в размере не менее 115 сантиметров в сумме трех измерений, что соответствует международной практике и рекомендуемым правилам международной ассоциации воздушного транспорта, членами которой являются большинство российских перевозчиков», — указано в сообщении.

В начале февраля авиакомпания «Победа» сообщила об изменении правил провоза ручной клади для исполнения решения Верховного суда России. В салоне самолета организации разрешено провозить багаж, который не превышает веса в десять килограмм и габаритов 36х30х4 сантиметров.

Пассажиры «Победы» могут самостоятельно выбрать новые или старые правила. Последние разрешают взять с собой в салон любое количество ручной клади в рамках габаритов 36х30х27 сантиметров со свободным весом.