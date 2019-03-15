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18:28   15 Марта 2019
Россия

Минтранс хочет установить минимальный размер ручной клади для авиакомпаний

Минтранс хочет установить минимальный размер ручной клади для авиакомпаний

Министерство транспорта России планирует определить минимальные габариты бесплатной ручной клади для авиакомпаний, сообщила пресс-служба ведомства.

Изменения ФАП-82 исходят из критериев «безопасного размещения ручной клади и допустимых объемов багажных полок воздушного судна, пассажировместимости по типам воздушных судов».

«Для воздушных судов, пассажировместимостью свыше 98 пассажирских кресел, считаем целесообразным рассмотреть ограничение размеров ручной клади, разрешенной к провозу на борту воздушного судна в размере не менее 115 сантиметров в сумме трех измерений, что соответствует международной практике и рекомендуемым правилам международной ассоциации воздушного транспорта, членами которой являются большинство российских перевозчиков», — указано в сообщении.

В начале февраля авиакомпания «Победа» сообщила об изменении правил провоза ручной клади для исполнения решения Верховного суда России. В салоне самолета организации разрешено провозить багаж, который не превышает веса в десять килограмм и габаритов 36х30х4 сантиметров.

Минтранс хочет установить минимальный размер ручной клади для авиакомпаний

Пассажиры «Победы» могут самостоятельно выбрать новые или старые правила. Последние разрешают взять с собой в салон любое количество ручной клади в рамках габаритов 36х30х27 сантиметров со свободным весом.

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Автор: Анна Манц
#самолет #минтранс #багаж #авиаперевозки

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