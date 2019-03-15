График Чавушоглу изменился, поэтому Лавров не летит в Анкару

Департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства в пятницу, 15 марта, уточнил, что переговоры министров иностранных дел РФ и Турции перенесли на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике Мевлюта Чавушоглу. Изначально министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планировал улететь в Анкару 12-13 марта, но позже поездку перенести на 18 марта.

«Переговоры переносятся на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике Чавушоглу», — объяснили в МИД РФ.

#Захарова: 12-13 марта пройдет рабочий визит Сергея Лаврова в Турцию для участия в 7-м заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран@RusEmbTurkey @Turk_Emb_Moscow — МИД России ???????? (@MID_RF) 7 марта 2019 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что во вторник, 19 марта, Сергей Лавров встретится с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой в Москве, а в среду, 20 марта, министр полетит в Женеву на заседание Конференции по разоружению. Глава МИД РФ изложит подходы российской стороны к ключевым проблемам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.