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Порошенко выступил против создания автономий на Украине
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18:19   15 Марта 2019
Россия

График Чавушоглу изменился, поэтому Лавров не летит в Анкару

График Чавушоглу изменился, поэтому Лавров не летит в Анкару

Департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства в пятницу, 15 марта, уточнил, что переговоры министров иностранных дел РФ и Турции перенесли на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике Мевлюта Чавушоглу. Изначально министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планировал улететь в Анкару 12-13 марта, но позже поездку перенести на 18 марта.

«Переговоры переносятся на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике Чавушоглу», — объяснили в МИД РФ.

 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что во вторник, 19 марта, Сергей Лавров встретится с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой в Москве, а в среду, 20 марта, министр полетит в Женеву на заседание Конференции по разоружению. Глава МИД РФ изложит подходы российской стороны к ключевым проблемам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #мид #лавров #чавушоглу

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