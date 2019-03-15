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ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках

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18:04   15 Марта 2019
Россия

ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках

ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала на рассмотрение текст о продаже табачной и алкогольной продукции в отдельных помещениях или специальных алкомаркетах. Организация также не поддерживает такой законопроект, пишут РИА Новости.

Как рассказала замглавы контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева, законопроект депутата Госдумы Леонида Огуля в ФАС не поступал. Кроме этого, служба ознакомилась с другим законопроектом другого депутата, Андея Свинцова, и не поддержала предложения. Политик предложил продавать табак и алкоголь только в специализированных магазинах.

В ФАС считают, что эти меры не помогут в борьбе с вредными привычками, но создадут дополнительные проблемы для алкогольных и табачных компаний. Число легальных точек по продаже табака и спиртного сократится, а магазины могут перейти на продажу только такой продукции, поскольку это экономически выгоднее.

ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках

Минздрав РФ в пятницу сообщил, что поддержит предложение Огуля о продаже алкоголя в специальных алкомаркетах. В министерстве уверены, что нововведение сократит потребление алкоголя россиянами. В Минпромторге предложение не поддержали, потому что думают, что ситуации это не изменит, а риски бизнеса возрастут.

Депутат Свинцов предложил с 2020 года продавать алкоголь и табак только в специальных магазинах.

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Автор: Павел Никифоров
#алкоголь #фас #табак

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