Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» могут вернутся в природу летом

Морские млекопитающие из «китовой тюрьмы» в Приморье могут вернуться в естественную среду обитания в июне-июле этого года, косаток и белух доставят на суднах в Охотское море. Об этом сообщается в заявлении Министерства природы России, сделанном после заседания группы по охране морских млекопитающих.

«Сегодня на заседании от экспертов разных научных и зоозащитных организаций звучало мнение о необходимости выпуска животных, готовых к возврату в естественную среду, именно в места традиционного обитания, откуда был произведен лов. Речь идёт о бухте Охотского моря», — сказано в заявлении Минприроды.

Эксперты считают, что возвращение животных в море должно происходить с помощью специальных судов с ёмкостями не менее 200 тонн, а время транспортировки от бухты Средняя до Охотского моря составит 4-5 суток. Утверждается, что для детальной проработки некоторых вопросов рабочая группа привлечет к обсуждению узких специалистов.

18-19 марта к месту содержания косаток и белух вылетит группа из ученых, ветеринаров, сотрудников специализированных учреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными. Они обследуют состояние каждого животного и по каждому выдадут заключение.

Напомним: в 2018 году 12 косаток и 90 белух выловили в Охотском море для продажи в океанариумы, дельфинарии и частным лицам. Их заточили в вольерах бухты Средняя, которую СМИ прозвали «китовой тюрьмой» из-за условий содержания животных. На организаторов пыточной для морских животных уже заведены административные дела. Экологи подозревают, что косаток могли незаконно выловить для продажи в Китай. Для решения проблемы в Приморье была сформирована комиссия. В ее состав вошли профессора Российской академии наук и университетов.