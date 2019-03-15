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 Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже
США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

 МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков

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18:09   15 Марта 2019
Весь мир

США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

Об этом сообщается в совместном заявлении стран, сделанном в связи с восьмой годовщиной конфликта в Сирийской республике.

В заявлении отмечается, что данные страны не будут предоставлять помощь для восстановления Сирии до начала «подлинного политического процесса».

В документе также говорится, что Соединенные Штаты, ФРГ, Франция и Великобритания намерены привлечь к ответственности за преступления в ходе сирийского конфликта и добиться справедливости для сирийского народа.

Многие политологи неоднократно заявляли, что Вашингтон пытается свергнуть законное сирийское правительство, прибегая к помощи боевиков. Теперь США отказались выделять средства на восстановление САР.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил об экономической блокаде республики. Он отметил, что война против терроризма в Сирии является частью войны на международной арене.

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Автор: Ольга Шпакова
#великобритания #сша #франция #сирия #германия

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