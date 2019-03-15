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Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине

 Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже
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17:45   15 Марта 2019
Россия

Демонстрация отечественного кино за рубежом продвигает российские ценности

Демонстрация отечественного кино за рубежом продвигает российские ценности

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в пятницу, 15 марта, прошел на территории Мосфильма. В заседании поучаствовали вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, советник президента по культуре Владимир Толстой, министр культуры РФ Владимир Мединский, а также представители отрасли.

«Не могу молчать еще об одном важном моменте. Показ нашего кино за рубежом — не только вопрос денег», — сказал глава Минкультуры РФ.

Демонстрация отечественного кино за рубежом продвигает российские ценности

По его словам, демонстрация отечественного кино за рубежом не только продвигает российские ценности, но и формирует представление о добре и зле. Мединский назвал кино инструментом «жесткой силы».

«Это не мягкая сила, а жесткая», — считает министр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мединский #культура #кино

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