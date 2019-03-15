Демонстрация отечественного кино за рубежом продвигает российские ценности
Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в пятницу, 15 марта, прошел на территории Мосфильма. В заседании поучаствовали вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, советник президента по культуре Владимир Толстой, министр культуры РФ Владимир Мединский, а также представители отрасли.
«Не могу молчать еще об одном важном моменте. Показ нашего кино за рубежом — не только вопрос денег», — сказал глава Минкультуры РФ.
По его словам, демонстрация отечественного кино за рубежом не только продвигает российские ценности, но и формирует представление о добре и зле. Мединский назвал кино инструментом «жесткой силы».
«Это не мягкая сила, а жесткая», — считает министр.
На территории Мосфильма прошло заседание правсовета по развитию отечественной кинематографии. В повестке – развитие отечественной кинематографии в 2018 году, продвижение отечественной кинопродукции на зарубежные рынки и борьба с интернет-пиратством https://t.co/6XoqaXLr8M pic.twitter.com/1XlFOP9mSt— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 15 марта 2019 г.