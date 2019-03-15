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 МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков

МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков
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 МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков

МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков
17:48   15 Марта 2019
Весь мир

МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков

МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков

Замбийское министерство иностранных дел опровергло информацию из соцсетей о смертном приговоре двум гражданам страны за незаконный оборот наркотиков.

Как ранее сообщалось в соцсетях, правительство Замбии якобы приговорило двух студентов к смертной казни и скрывало эту информацию от общественности.

В МИД объяснили, что публикации — ложные. К подобному нужно относится с подозрением, отметили в министерстве.

Замбийский посол в Китае Винни Чибесакунда заявил, что дипведомство получало запросы от граждан Замбии с требованием разъяснить ситуацию. Дипломат добавил, что в КНР нет студентов, имена которых фигурировали в новости.

МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков

Замбия от фейк-ньюс страдает не в первые. Ранее помощник президента сообщал, что главная энергетическая компания страны из-за вбросов теряет миллионы долларов.

Потом была запущена волна фейков о МИД. Глава министерства Стивен Кампьонго якобы приказал арестовать четырех бывших полицейских в Сешеке, которые, предположительно, напали на членов партии «Патриотический фронт». Позднее в МИД Замбии пояснили, что Кампьонго не отдавал подобных приказов, так как не обладает такими полномочиями.

Судя по всему, ситуация со студентами продолжает волну атак на МИД Замбии.

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Автор: Павел Никифоров
#африка #фейки #замбия

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