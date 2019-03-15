Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
График Чавушоглу изменился, поэтому Лавров не летит в Анкару

График Чавушоглу изменился, поэтому Лавров не летит в Анкару

ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках

ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках
Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине

 Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже
США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

 МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков

МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков
График Чавушоглу изменился, поэтому Лавров не летит в Анкару

График Чавушоглу изменился, поэтому Лавров не летит в Анкару

ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках

ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках
Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине

 Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже
США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

 МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков

МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков
17:37   15 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Президент Украины Петр Порошенко отверг идеи о создании автономий на территории Украины. Он заявил, что власти страны развивают децентрализацию с «невозможностью навязывания стране каких-либо автономий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление президента в Закарпатской области.

«Мы развиваем децентрализацию… с безусловным соблюдением территориальной целостности, с безусловной невозможностью навязывания нам каких-либо автономий, потому что Украина является унитарным государством», — заявил украинский президент.

 Ранее Виктор Медведчук, возглавляющий общественное движение «Украинский выбор — право народа», предложил создать автономный регион Донбасс и включить его в состав Украины. Это предполагает создание в регионе собственных управленческих органов, в том числе правительства и парламента. На предложение Медведчука незамедлительно отреагировала украинская Генпрокуратура, возбудив на него уголовное дело по статьям «госизмена» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В ведомстве подтвердили, что открытие уголовных дел связано с предложениями Медведчука сохранить автономию Донбасса в составе Украины.

Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#порошенко #донбасс #украина #киев #происшествия #политика #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...