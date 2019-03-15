Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Президент Украины Петр Порошенко отверг идеи о создании автономий на территории Украины. Он заявил, что власти страны развивают децентрализацию с «невозможностью навязывания стране каких-либо автономий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление президента в Закарпатской области.

«Мы развиваем децентрализацию… с безусловным соблюдением территориальной целостности, с безусловной невозможностью навязывания нам каких-либо автономий, потому что Украина является унитарным государством», — заявил украинский президент.

Ранее Виктор Медведчук, возглавляющий общественное движение «Украинский выбор — право народа», предложил создать автономный регион Донбасс и включить его в состав Украины. Это предполагает создание в регионе собственных управленческих органов, в том числе правительства и парламента. На предложение Медведчука незамедлительно отреагировала украинская Генпрокуратура, возбудив на него уголовное дело по статьям «госизмена» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В ведомстве подтвердили, что открытие уголовных дел связано с предложениями Медведчука сохранить автономию Донбасса в составе Украины.