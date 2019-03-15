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17:36   15 Марта 2019
Россия

«Аэрофлот» может отказаться от закупки Boeing 737 MAX для лоукостера «Победа»

«Аэрофлот» может отказаться от закупки Boeing 737 MAX для лоукостера «Победа»

Входящий в группу«Аэрофлот» лоукостер «Победы» закажет другие самолеты вместо Boeing 737 Max, если до запланированных на ноябрь поставок не решится проблема безопасности.

Такое заявление сделал гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Лайнер Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, жертвами крушения стали 157 человек. Пять месяцев назад самолет той же модели упал в Индонезии.

«Аэрофлот» может отказаться от закупки Boeing 737 MAX для лоукостера «Победа»

Несколько десятков стран, включая Америку, КНР, Индонезию, государства ЕС и Латинской Америки приняли решение временно закрыть небо для этого самолета. Накануне Росавиация так же запретила полеты Boeing 737 Max 8 и 9 над РФ до особого указания.

Как отметил Савельев, никто не будет заказывать эту машину, если компания не предоставит 100% гарантии безопасности. Он отметил, что поставки для «Победы» ожидаются не раньше ноября. Если Boeing не решит вопрос с моделью 737 Max, авиакомпания закажет другие лайнеры.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #аэрофлот #победа #савельев #boeing 737 max

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