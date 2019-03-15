Лавров перенес свой визит в Турцию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перенес свой визит в турецкий город Анталья, запланированный 18 марта, на более поздний срок. Об этом РИА Новости сообщил представитель МИД Турции.

Ранее визит главы российского МИД в Турцию был запланирован на 12-13 марта, но позже поездку перенести на 18 марта. Сергей Лавров должен поучаствовать в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран. Пристальное внимание на встрече представители Турции и России решили уделить расширению двустороннего сотрудничества.

10 марта глава МИД Австрии Карин Кнайсль приезжала в Москву для переговоров, назначенных на 12 марта. Кнайсль рассказала, что достигла с российским министром Лавровым взаимопонимания и даже выкурила с ним пару сигарет, что бывает очень редко. «И в Вене мы выкурили пару сигарет — такое тоже связывает», — подчеркнула австрийский министр. С 18 по 20 июня министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис приедет в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Оба министра виделись в последний раз в ноябре прошлого года в Женеве.