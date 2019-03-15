СПЧ готов помочь вернуть детей из сирийского лагеря «аль-Холь» в Россию

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека готов оказать поддержку в возвращении детей из лагеря «аль-Холь» в Сирии на родину, заявил председатель СПЧ Михаил Федотов.

Он сказал об этом 14 марта на встрече с женщинами, дети и внуки которых находятся на территории «аль-Холь».

«Мы все озабочены судьбой наших сограждан, волею судьбы оказавшихся в Сирии, и готовы всячески помогать уполномоченной по правам ребенка Анне Юрьевне Кузнецовой в возвращении детей на родину», — отметил Федотов.

Лагерь находится в провинции Хасеке на северо-востоке САР. Он принимает людей, которые бежали от боевых действий в районе города Хаджин. Там отряды «Сирийских демократических сил» при поддержке авиации международной коалиции во главе с США на протяжении нескольких месяцев нападают на остатки террористической группировки «Исламское государство»*.

СМИ неоднократно говорили о гибели гражданских лиц в результате авиаударов коалиции.

Организация Объединенных Наций оценивает количество беженцев, проживающих в «аль-Холь», в 53 тысячи человек. Представитель ВОЗ в Сирии Элизабет Хофф заявляла о чрезвычайной обеспокоенности из-за тяжелой гуманитарной ситуации. Она также говорила об открытии полевого госпиталя к концу марта.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена на территории России.