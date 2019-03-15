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ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках

ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках
Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине

 Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже
США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

 МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков

МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков
17:04   15 Марта 2019
Весь мир

Полиция Марокко вскрыла ячейку ИГ*

Полиция Марокко вскрыла ячейку ИГ*

Центральное бюро расследований Марокко (BCIJ) обнаружило ячейку террористов «Исламского государства» (запрещена в РФ). После рейдов в городах Мохаммедия, Эль-Джадида, Сиди Беннур и Марракеш арестованы шесть боевиков.

Как сообщило МВД Марокко, один из радикалов сидел в ливийской тюрьме, где его завербовали террористы. Подозреваемые планировали атаки по всей стране.

Министерство в минувшее воскресенье предложило вернуть на родину восемь марокканских экстремистов.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.

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Автор: Павел Никифоров
#терроризм #иг #африка #марокко

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