Полиция Марокко вскрыла ячейку ИГ*

Центральное бюро расследований Марокко (BCIJ) обнаружило ячейку террористов «Исламского государства» (запрещена в РФ). После рейдов в городах Мохаммедия, Эль-Джадида, Сиди Беннур и Марракеш арестованы шесть боевиков.

Как сообщило МВД Марокко, один из радикалов сидел в ливийской тюрьме, где его завербовали террористы. Подозреваемые планировали атаки по всей стране.

Министерство в минувшее воскресенье предложило вернуть на родину восемь марокканских экстремистов.