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Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине

 Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

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17:17   15 Марта 2019
Весь мир

США надеются продолжить диалог с КНДР о денуклеаризации

США надеются продолжить диалог с КНДР о денуклеаризации

Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что республика не собирается уступать требованиям Соединенных Штатов по денуклеаризации, которые были выдвинуты на саммите в Ханое.

Отмечалось, что Северная Корея не хочет вести подобные переговоры.

Саммит США и КНДР состоялся во вьетнамском Ханое. 27 февраля глава Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Переговоры прошли тет-а-тет, после чего лидеры двух стран продолжили общение за деловым ужином.

США надеются продолжить диалог с КНДР о денуклеаризации

Ранее президент США сообщил, что наблюдает прогресс в торговых переговорах с Китайской Народной Республикой. По его словам, детали соглашения он хотел бы доработать с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Автор: Ольга Шпакова
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