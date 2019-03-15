США надеются продолжить диалог с КНДР о денуклеаризации

Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что республика не собирается уступать требованиям Соединенных Штатов по денуклеаризации, которые были выдвинуты на саммите в Ханое.

Отмечалось, что Северная Корея не хочет вести подобные переговоры.

Саммит США и КНДР состоялся во вьетнамском Ханое. 27 февраля глава Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Переговоры прошли тет-а-тет, после чего лидеры двух стран продолжили общение за деловым ужином.

Ранее президент США сообщил, что наблюдает прогресс в торговых переговорах с Китайской Народной Республикой. По его словам, детали соглашения он хотел бы доработать с председателем КНР Си Цзиньпином.