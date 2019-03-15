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ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках

ФАС не поддержала законопроект о продаже алкоголя и табака в отдельных торговых точках
Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине

 Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

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США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

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 МИД Замбии опроверг информацию о смертной казни двух студентов за продажу наркотиков

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17:10   15 Марта 2019
Весь мир

Госсекретарь США обсудит в Ливане, Израиле и Кувейте вопросы безопасности

Госсекретарь США обсудит в Ливане, Израиле и Кувейте вопросы безопасности

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Ливан, Израиль и Кувейт 19-23 марта, чтобы обсудить вопросы безопасности и энергетики. По информации американского госдепартамента, Помпео в Бейруте встретится с ливанскими лидерами и обсудит политические, экономические и гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается страна.

«Визит госсекретаря подчеркнет поддержку США ливанского народа»,  — передает пресс-служба ведомства. 

Госсекретарь США обсудит в Ливане, Израиле и Кувейте вопросы безопасности

В Иерусалиме Помпео встретится с официальными лицами Израиля и обсудит региональные вопросы, включая противодействие «пагубному влиянию иранского режима» и борьбу с антисемитизмом. Госсекретарь США поучаствует во встрече с израильскими, кипрскими и греческими лидерами, в ходе которой обсудят ключевые вопросы энергетики и безопасности Восточного Средиземноморья.

После Помпео поучаствует в третьем стратегическом американо-кувейтском диалоге. Обсудит сотрудничество Вашингтона и Эль-Кувейта. Встретится с кувейтскими лидерами, чтобы затронуть вопросы обороны, кибербезопасности, укрепления торгово-инвестиционных связей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#израиль #ливан #кувейт #помпео

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