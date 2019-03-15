Талантливая молодежь Петербурга расспросила Беглова о сложностях его работы

Глава Петербурга Александр Беглов встретился с участниками тематической смены «Мы — команда» лагеря «Зеркальный» и выпускниками центра «Сириус». Он также посетил гала-концерт фестиваля науки, искусства и спорта «Таланты России».

Об этом сообщает издание «Невские Новости». Встреча с талантливой молодежью прошла в театрально-концертном комплексе «Карнавал» городского Дворца творчества юных, где Беглов лично пообщался со школьниками и студентами.

С 26 февраля по 7 марта по поручению Беглова на базе Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный» прошла тематическая смена 500 школьников и 50 студентов. Она посвящена лидерству, а также личностному и профессиональному росту.

Многих участников встречи интересовало, кем губернатор Петербурга мечтал стать в детстве, и думал ли он, что в будущем станет политиком. Беглов поделился, что его карьера серьезно разошлась с детскими мечтами. Он мечтал стать сначала летчиком, потом моряком, а затем и вовсе «крутым спортсменов».

«Так бывает, потому что жизнь потом раскладывает все по-разному», — признался Беглов.

Одна из участниц встречи спросила, какие навыки нужны для того, чтобы стать губернатором. Беглов не только объяснил, что необходимо для столь ответственной должности, но и раскрыл интересные подробности работы. По его словам, главное — любить свой город и его жителей, иначе работать очень сложно.

«Надо смотреть за развитием города, особенно создавать условия для подрастающего поколения, чтобы вы были конкурентоспособными. А самое главное, чтобы у вас было высшее образование, возможность учиться», — уверен губернатор.

Беглов сравнил учебу с работой и отметил, что это ответственность подрастающего поколения перед родителями в будущем. Он напомнил важность успеха ребенка для каждого родителя. Беглов объяснил талантам, что во время учебы нельзя расслабляться.

Молодежь пообещала, что будет стараться, и попросила Беглова добавить его «в друзья» в соцсети «ВКонтакте». Глава Петербурга отметил, что заявки может подать любой желающий.