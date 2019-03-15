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16:34   15 Марта 2019
Россия

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Министерство промышленности и торговли России опровергло информацию об отмене Международного авиационно-космического салона в текущем году. Событие пройдет в августе-сентябре на аэродроме в Жуковском, Московская область.

«Согласно версии распоряжения правительства от 20 ноября 2523-р МАКС стоит 6-м пунктом, а изменения в новой версии от 13 марта 413-р касаются пункта 5 (с июня на июль переносится МВМС)», — сообщило ведомство.

Ранее поступила информация, что премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился об отмене Международного авиационно-космического салона в текущем году. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В распоряжении также было указано, что в июле вместо авиасалона пройдет Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. В документ внесли правку, ранее под пятой позицией значился именно МАСК.

МАКС проводится раз в два года на подмосковном аэродроме у города Жуковский. Первая выставка прошла в 1993 году. До 2009 года организаторами события выступали Федеральное агентство по промышленности и правительство Москвы, сейчас — ОАО «Авиасалон».

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Автор: Анна Манц
#опровержение #минпромторг #авиасалон #макс

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