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16:45   15 Марта 2019
Россия

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд города Екатеринбурга отпустил из под стражи депутата Государственной думы Вадима Белоусова, которого следствие подозревает в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей. Он вернется в Москву и продолжит работу в Госдуме. Об этом сообщил адвокат Белоусова.

Суд отпустил депутата в связи с тем, что после предъявления обвинения в январе Белоусов не пытался скрыться и не оказывал препятствия следствию, являясь на допросы по первому требованию и участвуя в проводимых следственных действиях.

В пятницу сообщалось, что депутата  от фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова задержали в Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве на сумму около трех с половиной миллиардов рублей. Следствие просило ареста Белоусова, сам обвиняемый отрицает свою вину. В декабре Генеральная прокуратура попросила Госдуму лишить чиновника депутатской неприкосновенности. Вопрос о снятии неприкосновенности депутата впервые решали на закрытом судебном заседании.

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Адвокат депутата Игорь Трунов сообщал, что Белоусов был вызван сегодня на допрос, его повезли в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подельником Белоусова следствие считает экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который находится в международном розыске. Бывший губернатор обвиняется в получении взятки и подстрекательстве к клевете. По словам адвоката, сейчас Юревич находится в Лондоне на лечении, врачи запретили ему длительные перелеты. Следствие полагает, что Юревич и Белоусов вместе с соучастниками получили более трех миллиардов рублей от неофициального холдинга «Автобан» взамен на покровительство чиновников. После этого холдинг выиграл тендер на дорожное обслуживание, а некоторых лиц компании назначили управленцами государственных предприятий.

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Автор: Александра Леснова
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