Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд города Екатеринбурга отпустил из под стражи депутата Государственной думы Вадима Белоусова, которого следствие подозревает в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей. Он вернется в Москву и продолжит работу в Госдуме. Об этом сообщил адвокат Белоусова.

Суд отпустил депутата в связи с тем, что после предъявления обвинения в январе Белоусов не пытался скрыться и не оказывал препятствия следствию, являясь на допросы по первому требованию и участвуя в проводимых следственных действиях.

В пятницу сообщалось, что депутата от фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова задержали в Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве на сумму около трех с половиной миллиардов рублей. Следствие просило ареста Белоусова, сам обвиняемый отрицает свою вину. В декабре Генеральная прокуратура попросила Госдуму лишить чиновника депутатской неприкосновенности. Вопрос о снятии неприкосновенности депутата впервые решали на закрытом судебном заседании.

Адвокат депутата Игорь Трунов сообщал, что Белоусов был вызван сегодня на допрос, его повезли в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подельником Белоусова следствие считает экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который находится в международном розыске. Бывший губернатор обвиняется в получении взятки и подстрекательстве к клевете. По словам адвоката, сейчас Юревич находится в Лондоне на лечении, врачи запретили ему длительные перелеты. Следствие полагает, что Юревич и Белоусов вместе с соучастниками получили более трех миллиардов рублей от неофициального холдинга «Автобан» взамен на покровительство чиновников. После этого холдинг выиграл тендер на дорожное обслуживание, а некоторых лиц компании назначили управленцами государственных предприятий.