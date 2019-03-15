Военные учебные центры созданы почти в 100 российских вузах

Военные учебные центры, которые призваны заменить военные кафедры, созданы в 93 российских вузах. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

С 31 января в России начал действовать закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Глава государства Владимир Путин в августе 2018 года подписал соответствующий закон. Документ заменяет несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах (центры, кафедры, факультеты) на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.

В оборонном ведомстве сообщили, что сегодня военную подготовку в гражданских вузах проходят около 61 тысячи студентов, из них по подготовке кадровых офицеров — 10,5 тысячи, офицеров запаса — 34,2 тысячи, сержантов и солдат запаса — 16,5 тысячи.