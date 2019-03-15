Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Замбийский лидер Эдгар Лунгу призвал покончить с ранними и принудительными детскими браками на континенте. Об этом рассказала министр по гендерным вопросам Элизабет Фири, выступая в ООН.

Лунгу продолжает руководить кампанией по борьбе с ранними детскими браками. В движении участвуют Африканский союз, ЮНИСЕФ, сотрудники ООН, а также Италия, Канада и Буркина-Фасо.

Фири уверена, что африканские страны должны искоренять дискриминационные законы и социальные нормы, такие как операции на женских половых органах, которые до сих пор приводят к ранним детским бракам. Для этого правительствам надо работать с лидерами племен, которые передают подобные традиции.

Нужно также обучать девочек, чтобы те могли противостоять любой форме социальной несправедливости и бороться за собственные права, добавила Фири.

Замбия и Канада на Генассамблее ООН представили резолюцию о прекращении ранних и принудительных детских браков. Документ в организации одобрили.