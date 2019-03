Папу Римского опечалил теракт в Новой Зеландии

Пресс-секретарь Святого Престола Алессандро Джизотти в пятницу, 15 марта, сообщил, что Папу Римского Франциска глубоко опечалили бессмысленные акты насилия в двух мечетях города Крайстчерч, жертвами которых стали 49 человек. По его словам, Святейшество молится за исцеление раненых и утешает семьи жертв теракта.

#PopeFrancis was deeply saddened to learn of the injury and loss of life caused by the senseless acts of violence at two Mosques in #Christchurch, and he assures all New Zealanders, and in particular the Muslim community, of his heartfelt solidarity in the wake of these attacks. pic.twitter.com/Uum9PiZhQF