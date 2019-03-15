Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах нападения в Новой Зеландии

Иллюминацию Эйфелевой башни погасят в полночь 15 марта, чтобы почтить память о 49 жертвах нападения на мечети в Новой Зеландии.

О том, что подсветка башни будет выключена в память о жертвах теракта, написала в пятницу мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.

En hommage aux victimes de cet attentat, nous éteindrons ce vendredi soir @LaTourEiffel à minuit. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 15, 2019

Также она выразила соболезнования народу Новой Зеландии и мусульманскому сообществу.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп выразил поддержку жителям Новой Зеландии в связи со стрельбой в Крайстчерче.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2019

Напомним, что ранее в пятницу стало известно о нападении на две мечети на юге Новой Зеландии. В результате стрельбы погибли 49 человек. Правоохранители задержали четырех человек.