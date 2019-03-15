Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

 Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

 Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела военные учения в Азовском море
Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

 Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке
Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

 Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

 Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела военные учения в Азовском море
Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

 Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке
16:26   15 Марта 2019
Весь мир

Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах нападения в Новой Зеландии

Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах нападения в Новой Зеландии

Иллюминацию Эйфелевой башни погасят в полночь 15 марта, чтобы почтить память о 49 жертвах нападения на мечети в Новой Зеландии.

О том, что подсветка башни будет выключена в память о жертвах теракта, написала в пятницу мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.

Также она выразила соболезнования народу Новой Зеландии и мусульманскому сообществу.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп выразил поддержку жителям Новой Зеландии в связи со стрельбой в Крайстчерче.

 

Напомним, что ранее в пятницу стало известно о нападении на две мечети на юге Новой Зеландии. В результате стрельбы погибли 49 человек. Правоохранители задержали четырех человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#франция #теракт #новая зеландия #париж #общество #эйфелева башня

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...