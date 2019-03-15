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16:24   15 Марта 2019
Россия

ЕР поддерживает инициативу оценить убытки от нахождения Крыма в составе Украины

ЕР поддерживает инициативу оценить убытки от нахождения Крыма в составе Украины

Партия «Единая Россия» поддерживает предложение  спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить урон, нанесенный Крыму за время нахождения в составе Украины. Депутатам велено немедленно проработать соответствующее поручение в профильных комитетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя фракции Сергея Неверова.

В пятницу Вячеслав Володин во время заседания Госдумы поручил рассчитать экономические потери полуострова Крым за время его нахождения в составе Украины, чтобы потребовать от Киева возмещения этих потерь. Партия ЕР полностью поддержала это решение, депутаты работают над этим вопросом, пишет Неверов в Facebook.

«Украинские власти относились к Крыму и Севастополю как к нелюбимым пасынкам: всегда забирали, выкачивали ресурсы, но ничего не давали взамен, не развивали регионы, мстили , видимо, за то, что полуостров всегда демонстрировал свой пророссийский настрой», — поделился своим мнением Сергей Неверов.

ЕР поддерживает инициативу оценить убытки от нахождения Крыма в составе Украины

Сегодня делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным приняла участие в торжественном митинге, посвященном воссоединению Крыма и Симферополя с Россией. Володин поздравил крымчан с возвращением «в свой родной дом — в Россию» и выразил уверенность, что это событие войдет в историю. Спикер Госдумы подчеркнул, что Крым стал символом национального единения и сплотил Россию и все гражданское общество. 

ЕР поддерживает инициативу оценить убытки от нахождения Крыма в составе Украины

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Автор: Олег Королев
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