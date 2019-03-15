Украина провела военные учения в Азовском море

Два украинских военных корабля и катер морской охраны провели маневры в Азовском море. Экипажам предстояло проверить боевую готовность, отработать слаженность действий в море во время нападения условного врага.

В пресс-службе Госпогранслужбы Украины сообщили, что целью учений была отработка слаженности действий и готовности авиационных подразделений из состава объединенных сил к обеспечению поддержки корабельно-катерного состава ВМС ВС Украины на выходе в море.

По сигналу тревоги определенный корабельно-катерный состав выдвинулся в намеченный район Азовского моря. Экипажи кораблей отразили воздушное нападение вражеских самолетов, а также отработали совместные действия при поддержке авиации корабельно-катерного состава и ведения огня по надводным целям из штатного вооружения кораблей и катеров.