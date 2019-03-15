Путин подарил школьнику из Сибири набор юного химика, исполнив его мечту

Российский лидер Владимир Путин подарил школьнику из Красноярска Александру Ременникову набор юного химика. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Уточняется, что 13-летний школьник в конце декабря написал главе государства письмо с просьбой подарить такой набор. В послании он рассказал, что хорошо учится и увлекается химией. Саша давно хотел набор для проведения химических опытов в домашних условиях.

«Прошу Вас, если Вы не очень заняты, подарите мне этот замечательный набор», — приводит слова школьника пресс-служба.

Путин не смог проигнорировать трогательное письмо, отметив успехи Саши. Министр образования Красноярского края Светлана Маковская, в пятницу, 15 марта, вручила школьнику от имени президента РФ набор юного химика. Подарок Саша получил в детском технопарке «Кванториум».