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16:00   15 Марта 2019
Россия

Путин подарил школьнику из Сибири набор юного химика, исполнив его мечту

Путин подарил школьнику из Сибири набор юного химика, исполнив его мечту

Российский лидер Владимир Путин подарил школьнику из Красноярска Александру Ременникову набор юного химика. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Уточняется, что 13-летний школьник в конце декабря написал главе государства письмо с просьбой подарить такой набор. В послании он рассказал, что хорошо учится и увлекается химией. Саша давно хотел набор для проведения химических опытов в домашних условиях.

«Прошу Вас, если Вы не очень заняты, подарите мне этот замечательный набор», — приводит слова школьника пресс-служба.

Путин не смог проигнорировать трогательное письмо, отметив успехи Саши. Министр образования Красноярского края Светлана Маковская, в пятницу, 15 марта, вручила школьнику от имени президента РФ набор юного химика. Подарок Саша получил в детском технопарке «Кванториум». 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #красноярский край

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