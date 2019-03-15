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16:31   15 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что денежные средства, которые Стокгольмский арбитраж присудил после победы «Нафтогаза» в деле против «Газпрома», не поступили в украинский бюджет.

Его заявление в Верховной Раде, когда обсуждался вопрос о выплатах премий руководству «Нафтогаза», приводит агенство «112 Украина».

«Я хочу посмотреть на средства по Стокгольму на счетах государственного казначейства. Таких денег пока не поступало. Если их не поступало, то и предмета премии нет», — подчеркнул Гройсман.

Стокгольмский арбитраж зимой 2018 года принял окончательно решение по спорам украинской и российской компаний в отношении контрактов на поставку газа. В соответствии с решением, «Газпром» был обязан выплатить «Нафтогазу» сумму более 2,5 миллиардов долларов. В марте российская компания обжаловала это решение и спустя два месяца добилась его полной отмены

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

После этого «Нафтогаз» начал взыскивать штраф через арест европейских активов «Газпрома» в Швейцарии, Британии и Нидерландах. В феврале компания запустила процесс по принудительному взысканию средств в Люксембурге.

В сентябре Аппеляционный суд Швеции отменил запрет арестовывать активы российской компании. В офисе «Газпрома» заявили, что намерены добиться пересмотра этого решения.

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Автор: Арсений Аскольский
#нафтогаз #газпром #гройсман #укрина

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