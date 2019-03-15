Иордания предложила РФ и США обсудить вопрос лагеря «Эр-Рукбан»
Иордания считает необходимым провести трехстороннюю встречу с российскими и американскими представителями, чтобы вместе обсудить вопрос расформирования сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан». В четверг, 14 марта, в Брюсселе под эгидой Европейского союза и ООН состоялась Третья международная донорская конференция «Поддерживая будущее Сирии и региона».
Источник РИА Новости на прошедшей конференции по САР сообщил, что Амман предложила Москве и Вашингтону провести трехстороннюю встречу. Иордания считает, что сторонам нужно не только обсудить расформирование лагеря беженцев, но и обеспечить безопасное возвращение сирийцев домой.
«Это сирийский народ на сирийской территории, поэтому вопрос должен решаться внутри САР», — подчеркнул источник.
#Захарова: Корень проблемы, и российская сторона неоднократно привлекала внимание к этому, лежит в существовании незаконно установленной США на суверенной сирийской территории 55-километровой т.н. «зоны безопасности», на территории которой и расположен лагерь "Рукбан" pic.twitter.com/rwRCFVZZyL— МИД России ???????? (@MID_RF) 15 марта 2019 г.