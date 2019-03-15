Иордания предложила РФ и США обсудить вопрос лагеря «Эр-Рукбан»

Иордания считает необходимым провести трехстороннюю встречу с российскими и американскими представителями, чтобы вместе обсудить вопрос расформирования сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан». В четверг, 14 марта, в Брюсселе под эгидой Европейского союза и ООН состоялась Третья международная донорская конференция «Поддерживая будущее Сирии и региона».

Источник РИА Новости на прошедшей конференции по САР сообщил, что Амман предложила Москве и Вашингтону провести трехстороннюю встречу. Иордания считает, что сторонам нужно не только обсудить расформирование лагеря беженцев, но и обеспечить безопасное возвращение сирийцев домой.

«Это сирийский народ на сирийской территории, поэтому вопрос должен решаться внутри САР», — подчеркнул источник.