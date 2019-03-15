Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

 Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

 Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела военные учения в Азовском море
Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

 Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке
Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

 Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

 Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела военные учения в Азовском море
Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

 Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке
16:09   15 Марта 2019
Весь мир

Иордания предложила РФ и США обсудить вопрос лагеря «Эр-Рукбан»

Иордания предложила РФ и США обсудить вопрос лагеря «Эр-Рукбан»

Иордания считает необходимым провести трехстороннюю встречу с российскими и американскими представителями, чтобы вместе обсудить вопрос расформирования сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан». В четверг, 14 марта, в Брюсселе под эгидой Европейского союза и ООН состоялась Третья международная донорская конференция «Поддерживая будущее Сирии и региона».

Иордания предложила РФ и США обсудить вопрос лагеря «Эр-Рукбан»

Источник РИА Новости на прошедшей конференции по САР сообщил, что Амман предложила Москве и Вашингтону провести трехстороннюю встречу. Иордания считает, что сторонам нужно не только обсудить расформирование лагеря беженцев, но и обеспечить безопасное возвращение сирийцев домой.

«Это сирийский народ на сирийской территории, поэтому вопрос должен решаться внутри САР», — подчеркнул источник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #иордания #рукбан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...