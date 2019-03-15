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Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

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15:59   15 Марта 2019
Весь мир

Российские военные проинспектируют базу в Латвии

Российские военные проинспектируют базу в Латвии

Трое представителей Вооруженных сил РФ 18 марта посетят военную базу в латвийском Адажи с целью контроля вооружения республики. Визит продлится два дня.

Российские военные посетят механизированную пехоту бригады сухопутных сил Национальных ВС в Адажи, чтобы проверить достоверность ежегодно предоставляемой ОБСЕ информации, отмечает пресс-служба латвийского оборонного ведомства.

Проверка осуществляется в рамках сотрудничества ОБСЕ согласно Венскому договору.

Российские военные проинспектируют базу в Латвии

Ранее сообщалось, что на границе России и Латвии была установлена еще одна часть забора длиной 93 километра. Проект строительства охватывает всю границу, которая растянулась на 283,6 километра. Завершить строительство в полной мере рассчитывают к концу следующего года.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #латвия #обсе #военные #вооружение

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