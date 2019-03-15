Российские военные проинспектируют базу в Латвии

Трое представителей Вооруженных сил РФ 18 марта посетят военную базу в латвийском Адажи с целью контроля вооружения республики. Визит продлится два дня.

Российские военные посетят механизированную пехоту бригады сухопутных сил Национальных ВС в Адажи, чтобы проверить достоверность ежегодно предоставляемой ОБСЕ информации, отмечает пресс-служба латвийского оборонного ведомства.

Проверка осуществляется в рамках сотрудничества ОБСЕ согласно Венскому договору.

Ранее сообщалось, что на границе России и Латвии была установлена еще одна часть забора длиной 93 километра. Проект строительства охватывает всю границу, которая растянулась на 283,6 километра. Завершить строительство в полной мере рассчитывают к концу следующего года.