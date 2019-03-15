Возможности ракеты «Авангард» поразили главу МИД Германии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил на международной конференции в Берлине, что принятие на вооружение Москвой ракеты «Авангард» говорит о том, что такие технологии перестали быть фантастикой.

Маас подчеркнул, что мировое сообщество неравнодушно относится к ракетам, которые могут маневрировать на сверхзвуковой скорости.

«Это уже не научная фантастика», — заявил министр, говоря о возможностях ракеты «Авангард». Его слова привел ТАСС.

О ее создании впервые сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием в марте 2018 года. Ракета способна летел на гиперзвуковой скорости, маневрировать по курсу и высоте, а также преодолевать любую противоракетную оборону противника.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в феврале 2019-го заявил, что полк с комплексом «Авангард» заступит на дежурство в декабре этого года. Кроме этого, министерство перевооружит четыре полка на ракетный комплекс «Ярс».