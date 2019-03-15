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15:51   15 Марта 2019
Россия

Мединский рассказал о трехкратном росте сборов российского кино за рубежом

Мединский рассказал о трехкратном росте сборов российского кино за рубежом

Глава министерства культуры России Владимир Мединский выступил на правительтсвенном совете по развитию отечественной кинематографиии.

Порядка 70 процентов посетителей кинотеатров указывают на ежегодное улучшение качества российский фильмов, сообщил министр со ссылкой на проведенные исследования. Доля отечественного кино в прокате почти достигла 30 процентов. Мединский подчеркнул, что отрасль продолжает успешно развиваться.

«За рубежом за последние три года мы наблюдаем трехкратный рост сборов российского кино», — добавил он.

Правительственный совет по развитию направления 15 марта прошел на «Мосфильме». Глава правительства Дмитрий Медведев председательствует на событии. Во встрече поучаствовали вице-премьер правительства Ольга Голодец, советник президента по культуре Владимир Толстой, министр культуры и представители отрасли.

В феврале Мединский сообщил, что в прошлом году доля зрителей кинематографа России выросла до 29 процентов, а кассовые сборы превысили 13 миллиардов рублей. За 2018 год в прокате появились 142 фильма, из которых 35 поддержало Минкультуры и 39 — Фонд кино.

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Автор: Анна Манц
#мединский #кино #мосфильм

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