Выкинувшего кота с четвертого этажа приговорили к году в колонии строгого режима

Суд города Лесной в Свердловской области приговорил горожанина, который в нетрезвом состоянии бросил с балкона четвертого этажа кота знакомой, к году лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, в июле прошлого года пьяный мужчина, который был в гостях у подруги, выбросил с высоты четвертого этажа кота британской породы по кличке Бася. Домашнее животное выжило после падения на асфальт, однако получило множество травм: ссадины, порезы, переломы со смещением левой передней лапы и фаланги крайнего правого пальца другой конечности.

«Суд приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.

Пресс-служба добавила, что обвиняемый извинился перед хозяйкой Баси, признал вину и просил о рассмотрении дела в особом порядке. Уголовное дело завели после отмены незаконного процессуального решения об отказе в его возбуждении органами полиции.