Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

 Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

 Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела военные учения в Азовском море
Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

 Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке
Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

 Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

 Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела военные учения в Азовском море
Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

 Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке
15:38   15 Марта 2019
Россия

Выкинувшего кота с четвертого этажа приговорили к году в колонии строгого режима

Выкинувшего кота с четвертого этажа приговорили к году в колонии строгого режима

Суд города Лесной в Свердловской области приговорил горожанина, который в нетрезвом состоянии бросил с балкона четвертого этажа кота знакомой, к году лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, в июле прошлого года пьяный мужчина, который был в гостях у подруги, выбросил с высоты четвертого этажа кота британской породы по кличке Бася. Домашнее животное выжило после падения на асфальт, однако получило множество травм: ссадины, порезы, переломы со смещением левой передней лапы и фаланги крайнего правого пальца другой конечности.

«Суд приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.

Пресс-служба добавила, что обвиняемый извинился перед хозяйкой Баси, признал вину и просил о рассмотрении дела в особом порядке. Уголовное дело завели после отмены незаконного процессуального решения об отказе в его возбуждении органами полиции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#суд #урал #кот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...