Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

 Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

 Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела военные учения в Азовском море
Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

 Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке
Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

 Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

 Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела военные учения в Азовском море
Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

 Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке
15:49   15 Марта 2019
Россия

Медведев выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

Медведев выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

Российский премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьеру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с терактом, произошедшем в городе Крайстчерч в пятницу, 15 марта.

Глава правительства подчеркнул, что этому «чудовищному преступлению не может быть оправдания». Он сказал слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба в пятницу. По последним данным, погибли 49 человек, еще 48 находятся в больницах. Премьер страны назвала произошедшее терактом. Полиции удалось задержать троих подозреваемых. Одному человеку уже предъявлены обвинения в убийстве. 

Местные СМИ пишут, это самое крупное массовое убийство в стране с 1943 года, когда во время мятежа в тюрьме для военнопленных в городе Фезерстоун были убиты 48 японских солдат и один новозеландец.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#медведев #теракт #соболезнования #новая зеландия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...