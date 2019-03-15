Медведев выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

Российский премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьеру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с терактом, произошедшем в городе Крайстчерч в пятницу, 15 марта.

Глава правительства подчеркнул, что этому «чудовищному преступлению не может быть оправдания». Он сказал слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

The Latest: New Zealand police say their investigation into mass shootings at two mosques in Christchurch has extended south, where homes have been evacuated around a "location of interest" in Dunedin. https://t.co/XmD9Oo1iGa — The Associated Press (@AP) March 15, 2019

В двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба в пятницу. По последним данным, погибли 49 человек, еще 48 находятся в больницах. Премьер страны назвала произошедшее терактом. Полиции удалось задержать троих подозреваемых. Одному человеку уже предъявлены обвинения в убийстве.

Местные СМИ пишут, это самое крупное массовое убийство в стране с 1943 года, когда во время мятежа в тюрьме для военнопленных в городе Фезерстоун были убиты 48 японских солдат и один новозеландец.