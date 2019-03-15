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15:34   15 Марта 2019
Россия

МИД РФ допустил наличие британского следа в инциденте с миной в Шереметьево

МИД РФ допустил наличие британского следа в инциденте с миной в Шереметьево

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что Лондон причастен к инциденту с попыткой дипломата США вывести из РФ мину.

В субботу, 9 марта, у посла США при просвечивании багажа в Шереметьево заметили мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В МИД посчитали это попыткой устроить провокацию в аэропорту.

По словам Захаровой, многие специалисты полагают, что к инциденту причастен Лондон. Она пояснила, что посол летел в США через Великобританию, хотя между Россией и Штатами давно налажено прямое авиасообщение. Вполне возможно, что дипломату удалось бы вывезти мину, и тогда в Лондоне бы сказали, что из РФ можно «вывезти все, что угодно, даже «Новичок», предположила Захарова.

В МИД полагают, что мину нашли бы у дома какого-нибудь россиянина, чтобы потом представить это как доказательство очередной фальсификации, в которой Россия покушается на граждан.

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Автор: Павел Никифоров
#захарова #великобритания #шереметьево

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