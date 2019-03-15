Авиасалон МАКС-2019 отменяется
Международный авиационно-космический салон (МАКС), который является крупнейшей авиавыставкой в России, не будет проводиться в 2019 году. Такое распоряжение выпустил российский премьер Дмитрий Медведев.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. МАКС — международная аэрокосмическая выставка, которая проводится с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме недалеко от Москвы.
Первая выставка состоялась в 1993 году. Организаторы выставки — Федеральное агентство по промышленности (до 2009 года), Правительство Москвы (2009) и ОАО «Авиасалон».
В 2019 году провести выставку планировалось августе.