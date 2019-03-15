Международный авиационно-космический салон (МАКС), который является крупнейшей авиавыставкой в России, не будет проводиться в 2019 году. Такое распоряжение выпустил российский премьер Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. МАКС — международная аэрокосмическая выставка, которая проводится с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме недалеко от Москвы.

Первая выставка состоялась в 1993 году. Организаторы выставки — Федеральное агентство по промышленности (до 2009 года), Правительство Москвы (2009) и ОАО «Авиасалон».

В 2019 году провести выставку планировалось августе.