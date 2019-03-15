Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

 Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

 Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела военные учения в Азовском море
Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

 Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке
Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Суд отпустил депутата Госдумы Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

 Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году

Минпромторг опроверг данные об отмене авиасалона МАКС в 2019 году
Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

Киев не получил денег от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже

 Украина провела военные учения в Азовском море

Украина провела военные учения в Азовском море
Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

Генсек ООН осудил стрельбу в Новой Зеландии

 Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке

Президент Замбии решил покончить с детскими браками в Африке
15:41   15 Марта 2019
Россия

Москва рассчитывает на уважительное отношение МИД Белоруссии к российскому послу

Москва рассчитывает на уважительное отношение МИД Белоруссии к российскому послу

Москва вправе рассчитывать на более уважительное отношение пресс-секретаря МИД Белоруссии к российскому послу в Минске, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

Ранее запланированные на 27-28 марта консультации МИД Белоруссии и российского дипломатического ведомства по гуманитарному сотрудничеству в области науки, искусства и образования были перенесены на неопределенный срок, предположительно на середину апреля.

14 марта посол России в Белоруссии Михаил Бабич в интервью РИА Новости заявил, что требование Минска об арендной плате за два военных объекта, размещенных на территории Белоруссии до 6 июня 2020 года, «выглядит достаточно странным». Посол напомнил, что речь идет о стратегической безопасности. Также Бабич сообщил журналистам о союзном государстве между странами, в случае создания которого белорусский и российский рынки объединятся в единый рынок, строя единую промышленную и торговую политику на рынках третьих стран.

«Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — сообщил начальник управления информации МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Москва рассчитывает на уважительное отношение МИД Белоруссии к российскому послу

Глаз заявил, что российский посол во время интервью показал «менторскую линию рассуждения» и определил для себя планку, которая превращает его «в счетовода либо подающего надежды бухгалтера». Представитель белорусского МИД уверен, что Михаил Бабич опробовал на себе «роль адепта публичной дипломатии» и «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».

«Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина Посла», — заключил Глаз.

Москва рассчитывает на уважительное отношение МИД Белоруссии к российскому послу

Сегодня Бабич отреагировал на слова белорусского дипломата, заявив, что приоритетом для него остается выработка взаимоприемлемого решения на «благо наших народов».

«А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», — отреагировал на ситуацию Михаил Бабич.

Москва рассчитывает на уважительное отношение МИД Белоруссии к российскому послу

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #политика #белоруссия #глаз #общество #весь мир #бабич #дипломатия #союзное государство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...