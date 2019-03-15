Москва рассчитывает на уважительное отношение МИД Белоруссии к российскому послу

Москва вправе рассчитывать на более уважительное отношение пресс-секретаря МИД Белоруссии к российскому послу в Минске, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

Ранее запланированные на 27-28 марта консультации МИД Белоруссии и российского дипломатического ведомства по гуманитарному сотрудничеству в области науки, искусства и образования были перенесены на неопределенный срок, предположительно на середину апреля.

14 марта посол России в Белоруссии Михаил Бабич в интервью РИА Новости заявил, что требование Минска об арендной плате за два военных объекта, размещенных на территории Белоруссии до 6 июня 2020 года, «выглядит достаточно странным». Посол напомнил, что речь идет о стратегической безопасности. Также Бабич сообщил журналистам о союзном государстве между странами, в случае создания которого белорусский и российский рынки объединятся в единый рынок, строя единую промышленную и торговую политику на рынках третьих стран.

«Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — сообщил начальник управления информации МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Глаз заявил, что российский посол во время интервью показал «менторскую линию рассуждения» и определил для себя планку, которая превращает его «в счетовода либо подающего надежды бухгалтера». Представитель белорусского МИД уверен, что Михаил Бабич опробовал на себе «роль адепта публичной дипломатии» и «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».

«Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина Посла», — заключил Глаз.

Сегодня Бабич отреагировал на слова белорусского дипломата, заявив, что приоритетом для него остается выработка взаимоприемлемого решения на «благо наших народов».