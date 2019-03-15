Москва рассчитывает на уважительное отношение МИД Белоруссии к российскому послу
Москва вправе рассчитывать на более уважительное отношение пресс-секретаря МИД Белоруссии к российскому послу в Минске, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.
Ранее запланированные на 27-28 марта консультации МИД Белоруссии и российского дипломатического ведомства по гуманитарному сотрудничеству в области науки, искусства и образования были перенесены на неопределенный срок, предположительно на середину апреля.
14 марта посол России в Белоруссии Михаил Бабич в интервью РИА Новости заявил, что требование Минска об арендной плате за два военных объекта, размещенных на территории Белоруссии до 6 июня 2020 года, «выглядит достаточно странным». Посол напомнил, что речь идет о стратегической безопасности. Также Бабич сообщил журналистам о союзном государстве между странами, в случае создания которого белорусский и российский рынки объединятся в единый рынок, строя единую промышленную и торговую политику на рынках третьих стран.
«Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — сообщил начальник управления информации МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Глаз заявил, что российский посол во время интервью показал «менторскую линию рассуждения» и определил для себя планку, которая превращает его «в счетовода либо подающего надежды бухгалтера». Представитель белорусского МИД уверен, что Михаил Бабич опробовал на себе «роль адепта публичной дипломатии» и «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».
«Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина Посла», — заключил Глаз.
Сегодня Бабич отреагировал на слова белорусского дипломата, заявив, что приоритетом для него остается выработка взаимоприемлемого решения на «благо наших народов».
«А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», — отреагировал на ситуацию Михаил Бабич.