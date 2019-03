США соболезнуют родным жертв теракта в Новой Зеландии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу, 15 марта, сообщила, что Вашингтон осудил атаку на мечети в новозеландском Крайстчерче, где погибли 49 человек. По ее словам, США соболезнуют семьям жертв теракта в Новой Зеландии.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!