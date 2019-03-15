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15:41   15 Марта 2019
Россия

Около 60 соглашений планируется подписать на КЭФ-2019

Около 60 соглашений планируется подписать на КЭФ-2019

На полях Красноярского экономического форума планируется подписать порядка 60 соглашений. Об этом сообщил глава Красноярского края Александр Усс в ходе заседания оргкомитета мероприятия.

Председатель оргкомитета, вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что намечаются как коммерческие контракты, так и меморандумы о намерениях.

Усс рассказал, что в настоящее время свое участие в форуме подтвердили 38 субъектов РФ и 80 представителей иностранных органов власти и дипмиссий, зарегистрированных в России. Число участников форума достигает 1,2 тысячи человек.

Губернатор Красноярского края уточнил, что среди них представители Европы, КНР, Японии. В рамках форума состоится 30 мероприятий.

В этом году КЭФ будет проведен в обновленном формате. Участники мероприятия обсудят аспекты конкурентоспособности ключевых секторов экономики и качество государственного регулирования.

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Автор: Ольга Шпакова
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