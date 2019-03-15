Росгвардия хочет создать единую электронную систему оборота оружия

Росгвардия намерена создать единую электронную систему участников оборота оружия. Об этом рассказал глава ведомства Виктор Золотов.

Эти меры позволят создать единое электронное взаимодействия всех участников оборота оружия. Например, оружейных заводов, юрлиц, которые осуществляют торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, а также владельцев оружия.

Золотов отметил, что ведомство хочет перейти на «безбумажные» технологии и выдавать электронные лицензии и разрешения.

Создавать платформу будут на базе ведомственной информационной системы централизованного оборота оружия. Система будет работать исключительно на отечественном программном обеспечении.