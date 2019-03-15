ФСБ рассказала о желании Индии и Пакистана сотрудничать против терроризма

Первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов заявил, что спецслужбы Индии и Пакистана заинтересованы в обмене информации об экстремистах, несмотря на напряженность в отношениях.

После заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС он рассказал журналистам, что стороны настроены на сотрудничество в сфере противодействия терроризму.

«Это значимая составляющая, которая не должна быть политизирована», — отметил замглавы.

Представители индийских и пакистанских спецслужб активно участвовали в прошедшем заседании. Генерал также подчеркнул, что эксперты сторон посещают все мероприятия по линии ШОС и высоко ценят такой формат работы.

Заседание РАТС ШОС, которое стало 34 по счету и посвящено борьбе с терроризмом посредством интернета, прошло 15 марта в Ташкенте. На встрече присутствовали представители спецслужб стран-участников организации. Смирнов — председатель Совета структуры.

Индия и Пакистан имеют множество разногласий, в частности на счет территории области Кашмир, которая является спорной. В ней действуют сепаратисты, которые выступают за независимость локации или ее присоединение к Пакистану. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке, однако Исламабад отрицает обвинения.

Кризис усилился после подрыва смертника у колонны сотрудников правоохранительных органов Индии 14 февраля. Тогда погибло 45 человек, а ответственность за инцидент взяла исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад».