Ростех за 2018 год предотвратил 322 кибератаки

Компания «РТ-Информ», которая занимается информационной безопасностью в Ростехе, в пятницу, 15 марта, сообщила, что в 2018 году предотвратили 322 хакерские атаки на предприятия государственной корпорации. По информации компании, всего в прошлом году зафиксировали более полутора миллионов инцидентов в сфере информационной безопасности.

Корпоративный центр по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, который действует на базе «РТ-Информ», выявляет попытки хакеров атаковать Ростех. Центр оперативно реагирует на возникающие угрозы и взаимодействует с государственной системой обнаружения кибератак.