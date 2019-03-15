Ростех за 2018 год предотвратил 322 кибератаки
Компания «РТ-Информ», которая занимается информационной безопасностью в Ростехе, в пятницу, 15 марта, сообщила, что в 2018 году предотвратили 322 хакерские атаки на предприятия государственной корпорации. По информации компании, всего в прошлом году зафиксировали более полутора миллионов инцидентов в сфере информационной безопасности.
Корпоративный центр по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, который действует на базе «РТ-Информ», выявляет попытки хакеров атаковать Ростех. Центр оперативно реагирует на возникающие угрозы и взаимодействует с государственной системой обнаружения кибератак.
«Центр обладает экспертизой в области ИТ-безопасности», — отметили в Ростехе.
#Ростех запускает производство нового медоборудования для новорожденныхhttps://t.co/jDQ3mrariz pic.twitter.com/7MhO5VfndC— Rostec (@RostecRussia) 14 марта 2019 г.