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15:01   15 Марта 2019
Россия

Ростех за 2018 год предотвратил 322 кибератаки

Ростех за 2018 год предотвратил 322 кибератаки

Компания «РТ-Информ», которая занимается информационной безопасностью в Ростехе, в пятницу, 15 марта, сообщила, что в 2018 году предотвратили 322 хакерские атаки на предприятия государственной корпорации. По информации компании, всего в прошлом году зафиксировали более полутора миллионов инцидентов в сфере информационной безопасности.

Корпоративный центр по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, который действует на базе «РТ-Информ», выявляет попытки хакеров атаковать Ростех. Центр оперативно реагирует на возникающие угрозы и взаимодействует с государственной системой обнаружения кибератак.

«Центр обладает экспертизой в области ИТ-безопасности», — отметили в Ростехе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#хакеры #общество #ростех #кибератаки

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