ФСБ считает, что ИГ* хочет создать центр «халифата» в Афганистане

Группировки террористов активизировались на севере Афганистана. Они укрепили свои позиции в этих районах. Участили вооруженные инциденты на границе. Об этом сообщил первый замглавы ФСБ РФ Сергей Смирнов на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

По словам Смирнова, учитывая потери в Сирии и Ираке, боевикам ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка) приходится искать пути по созданию новых опорных центров «халифата». По этой причине усиление террористической организации на севере Афганистана может в итоге вылиться в серьезную угрозу региональной безопасности.

*Террористическая организация, запрещена в РФ