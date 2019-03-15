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14:53   15 Марта 2019
Весь мир

ФСБ считает, что ИГ* хочет создать центр «халифата» в Афганистане

ФСБ считает, что ИГ* хочет создать центр «халифата» в Афганистане

 

Группировки террористов активизировались на севере Афганистана. Они укрепили свои позиции в этих районах. Участили вооруженные инциденты на границе. Об этом сообщил первый замглавы ФСБ РФ Сергей Смирнов на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

По словам Смирнова, учитывая потери в Сирии и Ираке, боевикам ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка)  приходится искать пути по созданию новых опорных центров «халифата». По этой причине усиление террористической организации на севере Афганистана может в итоге вылиться в серьезную угрозу региональной безопасности.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #иг #афганистан #фсб рф

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