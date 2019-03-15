Кадыров соболезнует близким жертв теракта в Новой Зеландии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокоментировал трагедию со стрельбой в мечетях новозеландского города Крайстчерче. Ни одна страна, ни один город не застрахованы от терроризма, написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что организатор террористического акта ранее озвучивал свои намерения в соцсетях, а также нелестно отзывался о мусульманах, однако никто не предотвратил трагедию. Австралиец, при этом, вырос в благополучной семье и никак не связан с Ближним Востоком.

«Новая Зеландия является одной из стабильных стран мира, но «брейвикизм» добрался и на этот край света», — отметил Кадыров.

Он призвал все страны, народы и религии объединятся против международного терроризма и перестать «делить террористов на своих и чужих, хороших и плохих, умеренных и радикальных».

Глава Чечни выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в пятницу, 14 марта, неизвестные устроили стрельбу в двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, еще десятки получили ранения. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых в нападении.

Установлена личность одного из атаковавших. Им стал 28-летний Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Перед стрельбой Таррант опубликовал 74-страничный манифест, в котором написал о ненависти к мигрантам и о «будущем своего народа».