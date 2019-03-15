Общественный совет при МО РФ подтвердил исключение Брилева

Общественный совет при Минобороны России подтвердил информацию об исключении из состава совета ведущего телеканала «Россия-1» Сергея Брилева. Об этом сообщил заместитель председателя совета Александр Каньшин, пишет ФАН.

«Он выведен из состава приказом министра обороны», — заявил он.

Решение оборонного ведомства РФ может быть связано с двойным гражданством Брилева, предположил собеседник агентства.

Журналист Сергей Брилев имеет гражданство России и является поданным Великобритании. Ранее он прокомментировал слухи о своем возможном исключении из Совета, заявив о плановой ротации.

Общественный совет при МО РФ занимается гражданскими инициативами, которые направлены на защиту конституционных прав и свобод, а также привлечением россиян к формированию государственной политики в оборонной сфере.