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14:46   15 Марта 2019
Россия

Общественный совет при МО РФ подтвердил исключение Брилева

Общественный совет при МО РФ подтвердил исключение Брилева

Общественный совет при Минобороны России подтвердил информацию об исключении из состава совета ведущего телеканала «Россия-1» Сергея Брилева. Об этом сообщил заместитель председателя совета Александр Каньшин, пишет ФАН.

«Он выведен из состава приказом министра обороны», — заявил он.

Решение оборонного ведомства РФ может быть связано с двойным гражданством Брилева, предположил собеседник агентства.

Журналист Сергей Брилев имеет гражданство России и является поданным Великобритании. Ранее он прокомментировал слухи о своем возможном исключении из Совета, заявив о плановой ротации.

Общественный совет при МО РФ занимается гражданскими инициативами, которые направлены на защиту конституционных прав и свобод, а также привлечением россиян к формированию государственной политики в оборонной сфере.

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Автор: Ольга Шпакова
#минобороны #общественный совет #брилев

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