Екатеринбуржец Никита Голанов спас младенца из пожара в 40-й квартире дома по улице Агрономическая. В экстренных службах о возгорании узнали в час дня.

До приезда пожарных самостоятельно из дома вышли четыре человека, еще троих вывели сотрудники МЧС.

В квартире, где начался пожар, на балконе остался маленький ребенок, о чем Голанов узнал от очевидицы. Он зашел в квартиру, прополз до балкона и вытащил ребенка.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщила, что пожар охватил 15 квадратных метров. Причина пока неизвестна.