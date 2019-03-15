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14:22   15 Марта 2019
Россия

Екатеринбуржец вынес ребенка из горящей квартиры

Екатеринбуржец вынес ребенка из горящей квартиры

Екатеринбуржец Никита Голанов спас младенца из пожара в 40-й квартире дома по улице Агрономическая. В экстренных службах о возгорании узнали в час дня.

До приезда пожарных самостоятельно из дома вышли четыре человека, еще троих вывели сотрудники МЧС.

В квартире, где начался пожар, на балконе остался маленький ребенок, о чем Голанов узнал от очевидицы. Он зашел в квартиру, прополз до балкона и вытащил ребенка.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщила, что пожар охватил 15 квадратных метров. Причина пока неизвестна.

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Автор: Павел Никифоров
#екатеринбург #пожар

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