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 МИД подготовил Белую книгу о нарушении прав человека Западом при борьбе с терроризмом

МИД подготовил Белую книгу о нарушении прав человека Западом при борьбе с терроризмом
14:23   15 Марта 2019
Весь мир

МИД подготовил Белую книгу о нарушении прав человека Западом при борьбе с терроризмом

МИД подготовил Белую книгу о нарушении прав человека Западом при борьбе с терроризмом

Министерство иностранных дел РФ выпустило Белую книгу о нарушении прав человека со стороны стран Запада при борьбе с терроризмом. Об этом на пятничном брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ее слова приводит ТАСС. Захарова отметила сложную ситуацию, с которой столкнулось международное сообщество. Ему приходится идти по пути ужесточения контролирующих функций правоохранительных органов и спецслужб для борьбы с терроризмом и криминалом.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство подготовило Белую книгу нарушений западными странами прав человека под предлогами борьбы с террористической и другой угрозой.

«Защита права человека на жизнь и физическую безопасность нередко вступает в противоречие с другими правозащитными принципами», — отметила представитель ведомства.

 

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Автор: Арсений Аскольский

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