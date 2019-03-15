МИД подготовил Белую книгу о нарушении прав человека Западом при борьбе с терроризмом

Министерство иностранных дел РФ выпустило Белую книгу о нарушении прав человека со стороны стран Запада при борьбе с терроризмом. Об этом на пятничном брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ее слова приводит ТАСС. Захарова отметила сложную ситуацию, с которой столкнулось международное сообщество. Ему приходится идти по пути ужесточения контролирующих функций правоохранительных органов и спецслужб для борьбы с терроризмом и криминалом.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство подготовило Белую книгу нарушений западными странами прав человека под предлогами борьбы с террористической и другой угрозой.