Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Министерство обороны РФ обнародовало информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев за 15 марта 2019 года. По информации российского МО, из Ливана в САР за сутки вернулись 156 беженцев, среди них 47 женщин и 80 детей, а из Иордании — 860 человек, женщин — 258, а детей — 439.

Сирийцы прошли через ливанские пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а также через иорданский «Насиб». В течение суток на родину вернулись 1016 беженцев. Фонд имени Ахмата Кадырова провел адресную благотворительную помощь в Алеппо. Семьям военного «Мухабарата» выдали 15 продовольственных наборов.

По информации центра, сирийские инженерные подразделения разминировали 1,7 гектара территорий. Обнаружили и уничтожили 27 взрывоопасных предметов.