Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Росгвардия хочет создать единую электронную систему оборота оружия

Росгвардия хочет создать единую электронную систему оборота оружия

 Кадыров соболезнует близким жертв теракта в Новой Зеландии

Кадыров соболезнует близким жертв теракта в Новой Зеландии
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
ФСБ считает, что ИГ* хочет создать центр «халифата» в Афганистане

ФСБ считает, что ИГ* хочет создать центр «халифата» в Афганистане

 МИД подготовил Белую книгу о нарушении прав человека Западом при борьбе с терроризмом

МИД подготовил Белую книгу о нарушении прав человека Западом при борьбе с терроризмом
Росгвардия хочет создать единую электронную систему оборота оружия

Росгвардия хочет создать единую электронную систему оборота оружия

 Кадыров соболезнует близким жертв теракта в Новой Зеландии

Кадыров соболезнует близким жертв теракта в Новой Зеландии
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
ФСБ считает, что ИГ* хочет создать центр «халифата» в Афганистане

ФСБ считает, что ИГ* хочет создать центр «халифата» в Афганистане

 МИД подготовил Белую книгу о нарушении прав человека Западом при борьбе с терроризмом

МИД подготовил Белую книгу о нарушении прав человека Западом при борьбе с терроризмом
14:08   15 Марта 2019
Весь мир

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Министерство обороны РФ обнародовало информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев за 15 марта 2019 года. По информации российского МО, из Ливана в САР за сутки вернулись 156 беженцев, среди них 47 женщин и 80 детей, а из Иордании —  860 человек, женщин — 258, а детей — 439.

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Сирийцы прошли через ливанские пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а также через иорданский «Насиб». В течение суток на родину вернулись 1016 беженцев. Фонд имени Ахмата Кадырова провел адресную благотворительную помощь в Алеппо. Семьям военного «Мухабарата» выдали 15 продовольственных наборов.

По информации центра, сирийские инженерные подразделения разминировали 1,7 гектара территорий. Обнаружили и уничтожили 27 взрывоопасных предметов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #минобороны #беженцы #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...