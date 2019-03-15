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14:31   15 Марта 2019
Россия

Депутата Белоусова задержали по подозрению во взятках размером в 3 миллиарда рублей

Депутата Белоусова задержали по подозрению во взятках размером в 3 миллиарда рублей

Депутата Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова задержали в Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве на сумму более трех миллиардов рублей.

Адвокат Игорь Трунов сообщал ТАСС, что Белоусова вызывали на допрос. В Ленинском суде города ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Депутат отрицает вину, а следствие просит арестовать его.

«Он приехал в Екатеринбург, чтобы согласовать возможность поездки в Беларусь в составе делегации Госдумы, но следователь сразу обратился в суд с ходатайством о его аресте», — указала защита.

В декабре Госдума по запросу Генеральной прокуратуры лишила Белоусова депутатской неприкосновенности.

Против него возбудили уголовное дело из-за получения взятки, так как следствие считает его подельником бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который находится в международном розыске. Экс-главу региона заочно арестовали по делу о взятках на 26 миллионов рублей.

Согласно данным, Юревич, Белоусов и их соучастники получили более трех миллиардов рублей от неофициального холдинга «Автобан» за покровительство. В результате организации холдинга победили на аукционах по дорожному обслуживанию, а некоторых лиц назначили на должности директоров государственных предприятий.

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Автор: Анна Манц
#суд #взятка #арест #белоусов #юревич

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