Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о тяжелом состоянии россиянина Константина Ярошенко, заключенного по сомнительным обвинениям в американской тюрьме.

Захарова утверждает, что обвинения против Ярошенко строились исключительно на показаниях подставных агентов, а во время первых допросов к россиянину применялось физическое насилие из-за отказа признавать вину. Теперь Константин страдает рядом серьезных заболеваний, среди которых воспаления внутренних органов и стоматологические проблемы.

Напомним: российский летчик Ярошенко был арестован в Либерии 28 мая 2010 года в рамках операции «Рилентлис». В 2011 году его обвинили в сговоре с целью транспортировки крупных партий кокаина. В сентябре того же года американский суд приговорил Константина к 20 годам лишения свободы. Это вызвало дипломатический конфликт между Россией и США.

Константин Ярошенко все еще лишен медицинской помощи, заявляет Захарова. Он находится в тяжелых условиях в тюрьме штата Коннектикут, где администрация практикует ограничения для посещений заключенных и передачи им продуктов. Также в исправительном учреждений запрещены прогулки после трех часов дня.

«Сначала Ярошенко похитили, подвергли садистскому избиению и продолжают мучить в тюрьме», — заключила Захарова.

Россия призывает власти США прекратить издевательства над российским гражданином Константином Ярошенко и вернуть его на родину.

Напомним, что в сентябре сужденный в США российский летчик Ярошенко заявил, что ему отказали в медицинской помощи в санчасти тюрьмы «Данберри». Об ухудшении здоровья россиянина и негуманных условиях его содержания в камере сообщала накануне и жена Ярошенко.