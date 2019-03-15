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14:03   15 Марта 2019
Россия

Крым встретил делегацию журналистов из девяти стран

Крым встретил делегацию журналистов из девяти стран

Делегация иностранных журналистов из девяти государств прибыла на полуостров с ознакомительным визитом. Представитель министерства внутренней политики, информации и связи республики рассказал, что в пресс-туре участвуют представители СМИ из Италии, Польши, Латвии, Болгарии, САР, Франции, Ливана, Литвы и Кубы. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты пробудут в Крыму до 18 марта. За это время они посетят различные торжества по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Крым встретил делегацию журналистов из девяти стран

Ранее в Крыму сообщили, что 16 марта ожидается прибытие представителей общественных объединений и журналистов из ФРГ.

Крым присоединился к российской территории в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #крым #делегация #сми

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