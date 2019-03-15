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14:00   15 Марта 2019
Россия

Численность сельских врачей в Крыму выросла на 54% за пять лет

Численность сельских врачей в Крыму выросла на 54% за пять лет

Численность врачей в Республике Крым, которые работают в селах, увеличилась на 54% за последние пять лет. При этом количество среднего медицинского персонала, работающего в первичном звене, выросло в два раза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову. На совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма она отметила, что число сельских врачей увеличилось на 600 человек. Число среднего медицинского персонала в первичной медпомощи — до 4,5 тысяч.

По ее словам, только с марта по август 2014 года зарплаты медработников выросли в два раза. Скорцова добавила, что далее она уже увеличивалась в рамках системы ОМС.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение приняли жители полуострова на референдуме. Более 90% участников голосования высказались за то, чтобы регион вновь воссоединился с РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #зарплата #врачи #скворцова

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