Численность сельских врачей в Крыму выросла на 54% за пять лет

Численность врачей в Республике Крым, которые работают в селах, увеличилась на 54% за последние пять лет. При этом количество среднего медицинского персонала, работающего в первичном звене, выросло в два раза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову. На совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма она отметила, что число сельских врачей увеличилось на 600 человек. Число среднего медицинского персонала в первичной медпомощи — до 4,5 тысяч.

По ее словам, только с марта по август 2014 года зарплаты медработников выросли в два раза. Скорцова добавила, что далее она уже увеличивалась в рамках системы ОМС.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение приняли жители полуострова на референдуме. Более 90% участников голосования высказались за то, чтобы регион вновь воссоединился с РФ.