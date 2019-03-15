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13:44   15 Марта 2019
Весь мир

МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

Министерство иностранных дел России сообщило, что атака на энергетический сектор Венесуэлы состоялась с территории другого государства.

По информации венесуэльского лидера Николаса Мадуро, организаторы диверсии знали об уязвимых местах электроэнергетического сектора. Именно эти люди ответственны за гибель людей в больницах.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ситуация похожа на инцидент в Херсоне в 2016 году, когда взорвалась ЛЭП, что повлекло водную блокаду.

МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

В Москве надеются, что организаторов блэкаута накажут за гибель граждан Венесуэлы.

Отключение электричества в стране произошло в четверг, 7 марта. Перебои со светом привели к гибели не менее 17 человек. Из-за отсутствия доступа к воде, еде и деньгам в стране начались массовые грабежи.

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Автор: Павел Никифоров
#захарова #мид рф #венесуэла

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