МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

Министерство иностранных дел России сообщило, что атака на энергетический сектор Венесуэлы состоялась с территории другого государства.

По информации венесуэльского лидера Николаса Мадуро, организаторы диверсии знали об уязвимых местах электроэнергетического сектора. Именно эти люди ответственны за гибель людей в больницах.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ситуация похожа на инцидент в Херсоне в 2016 году, когда взорвалась ЛЭП, что повлекло водную блокаду.

В Москве надеются, что организаторов блэкаута накажут за гибель граждан Венесуэлы.

Отключение электричества в стране произошло в четверг, 7 марта. Перебои со светом привели к гибели не менее 17 человек. Из-за отсутствия доступа к воде, еде и деньгам в стране начались массовые грабежи.